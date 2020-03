Viseu abre Centro de Rastreio de Covid-19 

Sandra Ferreira Hoje às 14:35 Facebook

A partir de amanhã, quarta-feira, vai começar a funcionar, no Pavilhão Multiusos de Viseu, o primeiro centro de rastreio para despistagem do novo Coronavírus (COVID-19).

O serviço foi instalado pela Câmara Municipal de Viseu, em colaboração com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e a Unilabs de Portugal.

"Cumprindo rigorosos procedimentos de segurança, a colheita de amostras (através da introdução de zaragatoa no nariz) será feita em modelo "drive thru", ou seja, os cidadãos não necessitam de sair da sua viatura para efetuar a análise", é explicado numa nota do Município.

O modelo é o recomendado pela Universidade de Stanford e seguido pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos da América.

O centro de rastreio vai funcionar apenas por marcação prévia e para cidadãos suspeitos de infeção que estejam previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Caso exista disponibilidade, este centro pode receber doentes referenciados por outras unidades públicas ou privadas da região.