Viseu abre concurso de dois milhões de euros para terminar loteamento urbano

O vice-presidente da Câmara de Viseu disse, esta quinta-feira, que a autarquia se vai substituir a um empreiteiro, que abriu falência, para terminar "um dos maiores loteamentos" da cidade e o colocar disponível no mercado.

"É um dos maiores loteamentos que a cidade tem atualmente e estava abandonado e, a partir de hoje, como a Câmara aprovou as peças procedimentais, vai ser feito um investimento superior a 2,1 milhões de euros (ME) para terminar este loteamento", anunciou João Paulo Gouveia.

Loteamento em causa Foto: Google

O vice-presidente da Câmara Municipal de Viseu explicava aos jornalistas, no final da reunião pública de hoje, que "a empresa que o licenciou e iniciou não o terminou e a Câmara, agora, vai terminar as obras" no terreno.

"Com o uso de garantias bancárias que foram depositadas no banco, estamos a usá-las para repor e para terminar um dos principais loteamentos da cidade, ou seja, a Câmara vai substituir-se ao empreiteiro", clarificou.

Este loteamento, continuou, "de uma empresa que, entretanto, faliu e foi abandonado é de grandes dimensões, talvez o maior loteamento que a cidade tem neste momento" e, no final, a Câmara, "naturalmente, disponibilizará aos munícipes e ao mercado lotes para construção".

O terreno situa-se numa das entradas Norte da cidade, pela Estrada Nacional 16, nas traseiras do quartel da GNR, na zona de Santo Estêvão, e, com esta decisão, a autarquia cumpre uma promessa feita, vincou.

"Estamos a dar um passo gigante nesta matéria e num problema que a cidade tem e, ao mesmo tempo, a equilibrar a cidade para o lado Norte, que foi um dos compromissos que fizemos aos viseenses", esclareceu.