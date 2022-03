Viseu apela à comunidade para ceder casas e ajudar no acolhimento de refugiados

A Câmara de Viseu lançou uma campanha para ajudar os refugiados ucranianos que estão a chegar ao concelho, fugidos na guerra no seu país natal.

Intitulada de SOS Ucrânia, com esta ação o município viseense está a apelar aos habitantes locais para apoiarem no acolhimento de refugiados ucranianos, com a cedência de uma habitação ou em regime de voluntariado em áreas diversas, como ensino de português ou no desenvolvimento de atividades com crianças.

"É muito grande a onda de solidariedade que a sociedade está a demonstrar nesta fase. Prova disso é o envio de camiões com bens que já fizemos para a Polónia. Portanto, é importante continuar a apelar à participação da comunidade, agora para ajudarem os refugiados ucranianos que estão a chegar a Viseu", afirma Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu.

Quem quiser colaborar nesta causa deve inscrever-se na página de Internet do município, preenchendo para o efeito alguns formulários.