Viseu aposta em recriação medieval

Programação que celebra a entrega do foral de Dona Teresa estende-se até outubro.

Viseu vai celebrar, a partir do próximo sábado, 900 anos do foral, atribuído por Dona Teresa à cidade, no ano de 1123. "É o documento que nos forma como cidade, mas tem esta particularidade de ser anterior à própria nacionalidade. Isso orgulha-nos muito no sentido de que já cá estávamos constituídos como território", diz a vereadora da Cultura na Câmara, Leonor Barata.

A agenda de comemorações é extensa e "ambiciosa". O pontapé de saída vai ser dado nos claustros da Sé. Seguir-se-á um cortejo de inspiração medieval que vai contar com mais de 200 figurantes e percorrer as ruas da cidade. "Terminará com a nossa Dona Teresa a entregar o foral ao nosso presidente da Câmara, numa espécie de passagem de testemunho, 900 anos depois", adianta Leonor Barata.

Para levar a cabo esta recriação medieval, a autarquia viseense celebrou um protocolo com Santa Maria da Feira. "A cidade tem-se afirmado com a viagem medieval. É uma forma de sermos ajudados neste evento. Ao mesmo tempo, convocámos as associações e instituições locais para podermos fazer uma partilha destes conhecimentos e deste momento que vai ser único", explica a vereadora, que espera uma "grande adesão do público".

As comemorações vão prolongar-se ao longo de seis meses e vão contar com um ciclo de conversas sobre a rainha que se chama "Foi com ela que tudo começou", e em que vão participar escritores que escreveram sobre Dona Teresa.

As celebrações também vão chegar às diferentes escolas do município no próximo ano letivo e desafiar os estudantes a escrever e a ilustrar através de dois concursos.

Desfile com 800 pessoas

No dia 21 de setembro, feriado municipal, a cidade vai receber mais um desfile medieval com 800 pessoas, entre 36 grupos de folclore, música tradicional, bombos e bandas filarmónicas e culminam em outubro com uma ceia medieval.

A protagonista da recriação, Dona Teresa, é uma atriz viseense "com enorme talento". "Sofia Moura é uma jovem atriz que vai ser a nossa Dona Teresa durante seis meses. Vai aparecer em vários eventos públicos para ver se estamos a fazer as coisas bem ou não", remata Leonor Barata.