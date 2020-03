Viseu ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Sandra Ferreira Hoje às 17:13 Facebook

A Câmara Municipal de Viseu decidiu, esta terça-feira, ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, atendendo à pandemia Covid-19.

Assim, são restringidas as idas aos serviços abertos ao público da Câmara Municipal, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e Juntas /Uniões de Freguesias do concelho, exceto se o assunto for "urgente e inadiável".

São também prorrogados os prazos, por mais 45 dias, de processos /vistorias, atos jurídicos e/ou pagamento de águas e esgotos ou outros que dependam da decisão da Câmara/SMAS.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, recomenda ainda que o tecido produtivo alimentar se mantenha em funcionamento, por forma a garantir o adequado fornecimento da população.

O autarca apela ainda que as farmácias mantenham o normal funcionamento.