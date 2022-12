Viseu cancela festejos da passagem de ano

A festa de passagem de ano em Viseu foi cancelada. O evento, que ia decorrer no Campo de Viriato, foi suspenso devido à previsão de mau tempo para a cidade. Apenas o fogo-de-artifício se vai manter.

"Após a receção das mais recentes informações sobre as previsões meteorológicas para o dia e noite de amanhã, 31 de dezembro, que apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação, a organização, em articulação com o serviço municipal de Proteção Civil, decidiu avançar com a decisão de cancelamento das celebrações", adianta em comunicado a Câmara de Viseu.

Segundo a autarquia, as condições meteorológicas adversas que estão previstas "não permitem garantir a logística necessária à normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade que aqui se descolaria para celebrar o fim do ano".

Por realizar ficam os concertos de Mundo Segundo, que ia abrir o apetite para os festejos de entrada em 2023 e de Richie Campbell, que subiria ao palco já depois das doze baladas.

O fogo-de-artifício será lançado pela meia-noite, para assinalar a entrada no novo ano. Também o bairro da restauração, instalado no Campo de Viriato, irá estar em funcionamento, estando aberto a partir do meio dia.

"Temos estado a monitorizar de perto o estado do tempo e as previsões para as próximas horas, sendo que esta é uma decisão devidamente ponderada", explica o presidente da Câmara Municipal, Fernando Ruas.

"Sabemos o quão importante é este dia e celebração para todos os viseenses e aqueles que nos visitam, mas garantir a segurança de todos é a nossa principal prioridade", frisa.

Apesar de os festejos réveillon estarem cancelados, a autarquia viseense decidiu manter os cortes de trânsito na zona do Campo de Viriato.