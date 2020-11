Viseu: condenado a oito anos e meio de prisão por atropelar colega duas vezes

Hoje às 16:51 Facebook

O Tribunal de Viseu condenou a oito anos e seis meses de prisão efetiva o homem que atropelou por duas vezes um colega. A sentença foi lida esta quarta-feira, terminando assim o julgamento que teve um tribunal de júri, mas cuja decisão dos jurados não foi divulgada, por salvaguarda da sua segurança.

O crime ocorreu no dia 8 de maio de 2019, em Viseu, numa zona referenciada por tráfico de droga e prostituição. O arguido, Fábio Cardoso, de 34 anos, negou a intenção de matar o ofendido.

Vítima e agressor envolveram-se numa discussão por causa de uma dívida no valor de cinco euros relacionada com a aquisição de estupefacientes. Durante a discussão, o ofendido deu um estalo na face do arguido que entrou para o carro e que quando viu a vítima a um metro da frente do veículo, decidiu pôr o motor a trabalhar e acelerou a marcha, embatendo no corpo do colega que caiu inanimado no chão.

