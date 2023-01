Viseu contra Centro de Estudos Judiciários em Vila do Conde

Presidente da Câmara critica opção pelo litoral para receber o novo polo.

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, criticou esta quinta-feira o Governo por ter decidido instalar um polo do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) em Vila do Conde, uma cidade do litoral, em detrimento da cidade de Viriato e do interior do país.

A ministra da justiça anunciou, a semana passada, que organismo de formação de juízes e procuradores terá um polo em Vila do Conde, ficando instalado no Convento do Carmo, que será requalificado para o efeito.

Ruas não gostou da decisão e não o escondeu hoje na reunião pública do executivo. "Sabemos de fonte fidedigna que estavam previstos três locais para a instalação do CEJ: Coimbra, Aveiro e Viseu. Como Coimbra já tem uma Faculdade de Direito, a decisão estava entre Aveiro e Viseu e este presidente de Câmara fez constar que daria instalações, fosse buscá-las onde fosse", afirmou.

"Achávamos que era perfeitamente justificável ser no interior, é isso que se anda a dizer", acrescentou, salientando nada ter contra Vila do Conde.

O autarca do PSD criticou ainda o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fonte, que a semana passada passou por Viseu, sem o ter avisado, furando o protocolo. Fernando Ruas avisou que vai apresentar queixa à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Não vou deixar passar isto em claro. Acredito que o senhor secretário de Estado seja novo, que seja daqueles que não sabem de nada e que eventualmente não saiba do protocolo", concluiu.