Câmara de Viseu prepara "Cubo Mágico" para animar cidade

Já tem nome o plano B da Câmara de Viseu para a Feira de São Mateus, certame que este ano foi cancelado devido à pandemia da Covid-19. O evento vai chamar-se "Cubo Mágico" e decorre entre os dias 21 de julho e 21 de setembro, oferecendo um programa com uma centena de iniciativas para dinamizar o concelho.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, dia 25 de junho, pelo presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques. O autarca prometeu: "Trata-se de um evento único e irrepetível, que visa ajudar os comerciantes, as pessoas que vinham à Feira de São Mateus, os nossos hotéis e restaurantes e a economia local com um conjunto de microeventos, que são 100, e vão dinamizar várias zonas da cidade, sobretudo no centro histórico".

Almeida Henriques garante que os eventos vão ser dispersos, para garantir a segurança, face ao risco de contágio da covid-19, e não substituem o evento franco que decorria secularmente na cidade.

