Viseu Dão Lafões exige requalificação urgente do IP5 

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL) exigiu, esta quarta-feira, ao Governo a "requalificação urgente do traçado do IP5, em toda a sua extensão", de modo a "garantir a segurança de todos os utentes da via".

"A CIMVDL, atendendo ao avançado estado de degradação do IP5 e em face da elevada sinistralidade que daí advém, solicita ao Governo uma intervenção urgente neste eixo rodoviário", refere em comunicado a Comunidade Intermunicipal.

Segundo a CIM, "o estado de degradação do IP5 tem vindo a agravar-se ao ponto de a circulação constituir um elevado risco para os utentes". Prova do perigo em que se encontra a estrada são "os vários acidentes ocorridos, alguns dos quais fatais".

O último desastre mortal ocorreu a 20 de outubro deste ano. Na altura, o acidente envolvendo dois carros causou a morte a uma jovem, de 19 anos, natural do concelho de Oliveira de Frades.

"O IP5 é uma via de extrema importância para a economia dos concelhos que atravessa, para a região Viseu Dão Lafões e para Portugal. Devido ao elevado tráfego rodoviário (nomeadamente de veículos pesados), a sua deficiente manutenção tem contribuído para um elevado risco de segurança", alerta a CIM.

Além de reivindicar o arranjo da via, a CIMVDL exige também "a isenção do pagamento de portagens na A25, nos nós de acesso existentes no território da CIM Viseu Dão Lafões, até à conclusão da intervenção solicitada".

Os autarcas da CIMVDL já fizeram chegar estas duas exigências ao Ministro das Infraestruturas e Habitação e à Senhora Ministra da Coesão Territorial.