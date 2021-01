Hoje às 17:09 Facebook

A Câmara de Viseu decidiu alargar ao próximo fim de semana o serviço gratuito de entregas ao domicílio Viseu Entrega, que tem sido efetuado desde novembro.

Segundo a autarquia, no passado fim de semana, dias 2 e 3 de janeiro, foram feitas 185 entregas de refeições ao domicílio e encomendadas aos restaurantes aderentes no concelho em dois dias "especialmente marcados pelas restrições das medidas decorrentes do estado de emergência em vigor".

