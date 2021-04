Viseu: GNR condenado a 12 anos de cadeia por abusar de enteada

Hoje às 15:04 Facebook

O Tribunal de Viseu condenou a 12 anos de cadeia um militar da GNR por ter abusado sexualmente de uma enteada menor. À data dos factos, o militar, agora com 37 anos, prestava serviço no posto da GNR de Mortágua.

O caso foi conhecido em fevereiro de 2020. O guarda foi denunciado por abusar da enteada, na altura com 14 anos. Foi a própria que desabafou com uma profissional da escola o que se estava a passar. De imediato, a situação foi comunicada às autoridades policiais que avançaram com a investigação.

