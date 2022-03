Viseu já acolheu 28 refugiados ucranianos  

Já chegaram a Viseu pelo menos 28 refugiados ucranianos. Muitas destas pessoas, que fugiram da Ucrânia na sequência da invasão russa, estão agora a viver junto de familiares que já se encontravam na região.

"Na segunda-feira tinham chegado 28. Nós, ao contrário de outros municípios, não temos sido contactados pelo Alto Comissariado para as Migrações", disse o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, no final da reunião do executivo municipal, acrescentando que os refugiados estão a chegar "por acolhimento direto de famílias e instituições".

"A Câmara Municipal está sempre a dar resposta, temos inclusivamente dado resposta a famílias que nos dizem que têm famílias de ucranianos em casa e que perguntam o que é que podem esperar de auxílio da Câmara", afirmou o autarca, reiterando que o Município está empenhado em receber refugiados ucranianos e tem contribuído também com bens para quem ficou na Ucrânia. De Viseu saíram já oito camiões carregados de ajuda humanitária (113 toneladas de material, entre roupa, comida e medicamentos), que já chegou às cidades de Odessa Lviv e Ternopil.

"Uma das cidades até teve o cuidado de agradecer em ucraniano a ajuda", adiantou Fernando Ruas, sem esconder que a rede que foi criada para ajudar o povo ucraniano ficou mais descansada em saber que o material chegou ao seu destino. "Uma das dúvidas é saber se fica na fronteira, mas foi entregue em pleno território ucraniano", concluiu.