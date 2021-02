Viseu: motoristas da Berrelhas em protesto por salário em atraso

Hoje às 18:29 Facebook

Os motoristas da empresa Berrelhas protestaram na manhã desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, em Viseu, por causa do salário em atraso. O mês de janeiro ainda não foi pago.

Reunidos na Central de Camionagem com cartazes a reivindicar também melhores condições, há quem já tenha passado pela necessidade de pedir ajuda aos colegas.

"Estamos a caminho do segundo mês sem receber ordenados. Há pessoas a passar dificuldades. Eu sou um deles. Tenho dois filhos pequenos e a minha esposa não trabalha. Já tivemos de ajudar um colega, ir com ele às compras buscar pelo menos os bens essenciais senão ficava sem dar de comer aos filhos e, no meio disto tudo, não temos ninguém da empresa a vir falar connosco e perguntar se há alguém com necessidades imediatas", lamentou Nuno Pereira, um dos mais de 50 motoristas que, por volta das 9 horas e 15, se juntaram na Central de Camionagem.

