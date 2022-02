Viseu quer estação de caminhos de ferro em Repeses

Hoje às 18:43 Facebook

Cidade perdeu comboio em 1990. Alteração ao PDM já prevê locomotivas do corredor Aveiro-Salamanca.

Sem ligação ferroviária desde 1990, Viseu ambiciona há anos o regresso do comboio à cidade e o Plano Diretor Municipal (PDM), cuja alteração foi aprovada por unanimidade ontem em reunião de Câmara, prevê não só a passagem de uma nova linha férrea, como já a localização da futura estação de caminhos de ferro.

Por proposta dos técnicos que procederam à modificação do PDM, se os comboios voltarem a passar pela cidade, através do corredor Aveiro-Salamanca, pararão na zona de Repeses, nas proximidades do supermercado Lidl. A estação ficará a cerca de três quilómetros do centro da cidade e a um do Instituto Politécnico de Viseu.