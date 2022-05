Viseu quer ser capital da poesia  

A cidade de Viseu acolhe a partir da próxima sexta-feira a primeira edição do Encontro Internacional de Poesia. O evento, que decorre até domingo, marca a abertura do programa Verão no Parque, que também se estreia este ano e que serve de antecâmara para a Feira de São Mateus.

"[Queremos] fazer de Viseu a capital da poesia", afirmou, esta segunda-feira, na apresentação do evento literário Teresa Adão, a diretora da editora Edições Esgotadas, que organiza o encontro de poesia em parceria com a Câmara Municipal de Viseu.

"Gostava de fazer de Viseu aquilo que Óbidos conseguiu fazer com a literatura. Nós temos tudo, a massa cinzenta, os poetas, escritores e até temos uma editora que pode com mais facilidade ajudar neste projeto", sublinhou.

A escritora Olinda Beja abre a iniciativa na sexta-feira, dia 27 de maio, pelas 18 horas, com uma declamação poética no Rossio, a principal praça da cidade de Viriato.

Para o fim de semana estão reservados vários momentos, de leituras de poemas a sessões de autógrafos com autores do distrito de Viseu, passando por dois debates em torno do universo da poesia, as novas tendências poéticas e o significado das palavras. Para o evento foram convidados autores lusófonos, de Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil e Moçambique.

O programa inclui também a apresentação de dois livros - "Vitral", de Ana Vidal, e "Outros Conflitos", de Margarida Faro, e um mercado do livro.

O Encontro Internacional de Poesia terá como palco central a Incubadora de Indústrias Criativas do Centro Histórico.

O evento literário faz parte do novo programa de animação da cidade Jardim. O Verão no Parque vai decorrer de 27 de maio a 31 de julho, com música, teatro, dança, gastronomia e muitas atividades para crianças.

"A nossa ideia é promover uma programação abrangente e eclética, transversal às diversas faixas etárias", vincou Leonor Barata, vereadora da Cultura na Câmara de Viseu, destacando na noite inaugural o concerto do músico viseense Tilhon, que subirá ao palco do Adro da Sé, pelas 21h45, para um espetáculo especial que contará com a participação da Tunadão 1998 e das Cavalhadas de Vildemoinhos

"Enquanto nos preparamos para celebrar os 630 anos da nossa Feira de São Mateus - e o seu tão aguardado regresso, em agosto - é no Parque Aquilino Ribeiro que damos o mote para um verão que promete fazer as delícias de viseenses, visitantes e turistas", salientou o presidente da autarquia, Fernando ​​​​​​​Ruas.