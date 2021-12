Viseu sem festa de Passagem de Ano

José Ricardo Ferreira Hoje às 14:17 Facebook

Os festejos de Passagem de Ano em Viseu foram cancelados devido ao aumento de casos de covid-19 no concelho. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo presidente do Município, Fernando Ruas.

"Tudo que seja algo que não se possa controlar através do certificado de vacinação e que seja em ambiente muito propicio a contágios, a Câmara não fomenta isso", adiantou o autarca no final da reunião do executivo municipal.

Fernando Ruas explicou que do programa para esta quadra natalícia serão mantidas atividades como o mercado de natal, que está a decorrer no Rossio. Os eventos, em que não seja possível controlar os acessos, serão transmitidos através da Internet.

Aos jornalistas, o autarca não soube precisar se já estava fechado o programa para a noite de réveillon, mas salientou que mesmo se houvesse algum compromisso essa iniciativa seria remarcada para uma data posterior.

"Mesmo que não fosse assim, não deixaríamos de encerrar os espetáculos. Não queremos estar com esse problema, numa situação tão complicada como esta. Mesmo que tivéssemos que arcar com as responsabilidades financeiras, não faríamos a Passagem de Ano", garantiu.

O concelho de Viseu está com uma taxa de incidência da covid-19 de 675 casos por 100 mil habitantes. Há uma semana, quando o município ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, a taxa era de 462/100 mil habitantes.