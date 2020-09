Viseu: Teatro Viriato com "programação intensa" até dezembro

Hoje às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Até dezembro o Teatro Viriato, em Viseu, vai oferecer ao público uma "programação intensa", marcada também pela pandemia que reduziu a lotação da sala para apenas 138 lugares.

A nova temporada da estrutura cultural tem teatro, música, dança e cinema. Muitos dos espetáculos vão subir ao palco em parceria com outros agentes culturais da cidade, como o Cine Clube ou a Gira Sol Azul.

"A sala [do Viriato] estará sempre aberta com uma programação semanal intensa e sempre foi assim e agora será ainda mais intensa até dezembro. É um lugar que vai pertencer a imensa gente", salienta Patrícia Portela na apresentação do programa do espaço cultural para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Leia mais em Jornal do Centro