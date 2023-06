Viseu: um salto de 65 lugares num ano letivo

Mariana Rebelo Silva Hoje às 08:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Secundária de Vouzela é considerada a melhor escola do distrito viseense no ranking do JN.

O estabelecimento de ensino ocupa a 43.ª posição do ranking geral, entre instituições públicas e privadas. Nos exames nacionais realizados no ano passado teve uma média de 13,78%, num total de 110 provas realizadas.

PUB

Subiu 65 lugares no ranking em relação ao ano letivo passado. O diretor do estabelecimento de ensino destaca o "trabalho de proximidade" desenvolvido junto dos alunos como o caminho para o sucesso. "Nas disciplinas de exame nacional temos dois docentes a trabalhar, em particular, as dificuldades dos alunos.

A Físico-Química, uma das disciplinas em que há mais insucesso, simulamos, desde o início do ano, o contexto do exame nacional com os testes intermédios", explica José Alberto Pereira.