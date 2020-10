Viseu: vestido fabricado em Teivas entra no Guiness

Hoje às 16:30 Facebook

É oficial. A Associação de Teivas, em Viseu, entrou no livro dos recordes do Guinness, com o maior vestido do mundo, que tem uma altura de oito metros e um centímetro.

Um mês depois de o vestido - alusivo à dança da Morgadinha, que marca todos os anos as Cavalhadas de Teivas - ter sido apresentado no feriado municipal de Viseu, a confirmação chegou na manhã desta segunda-feira, dia 26 de outubro, à localidade da freguesia de São João de Lourosa.

A presidente da Associação das Cavalhadas, Alexandra Sá, conta que, em Teivas, a notícia "foi recebida com muita emoção e euforia".

