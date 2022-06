Vontade de Viseu em aderir a empresa de água divide vizinhos

Entrada na Águas do Douro e Paiva criticada pelo PS. Concelhos dão prioridade a barragem.

O pedido de adesão de Viseu à empresa Águas do Douro e Paiva está a gerar polémica. O presidente da Câmara, Fernando Ruas, sustenta que a entrada no sistema que serve 20 concelhos do norte do país, entre eles o Porto, vai ajudar a resolver "o problema gritante" da falta de água. Mas a oposição PS no município acusa o autarca do PSD de ter optado unilateralmente por esta solução, colocando de lado os concelhos vizinhos de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão que tinham criado em conjunto com Viseu uma empresa intermunicipal para enfrentar a seca e avançar com a construção de uma nova barragem para substituir a de Fagilde, que esvaziou em 2017.

Fernando Ruas sustenta a Águas do Douro e Paiva garante "a realização dos investimentos necessários para fazer o abastecimento em alta [no concelho], num prazo de dois a três anos". "Se for em três anos é um avanço espetacular", alega, salientando que esta é a empresa que cobra os preços mais baixos do país. O autarca insiste ainda numa nova barragem, que será redundante ao novo sistema.

Quem não está convencido é João Azevedo, vereador do PS, que considera que "esta decisão não é a melhor" para o território. O socialista acusa Fernando Ruas de ter deitado "para o lixo" mais de 300 mil euros em estudos e projetos pagos pelas autarquias para resolver o problema da seca na região. Desafia ainda o autarca a explicar quanto vai ser gasto nesta adesão e o impacto que isso terá na fatura da água.

Posições

O presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida (PS), não tem intenção de aderir Águas do Douro e Paiva e defende que "a melhor solução" passa pela construção de uma nova Barragem de Fagilde, como estava acordado.

O autarca de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho (PS), também "não abdica" da nova albufeira, embora admita avaliar a adesão à empresa que abastece o norte do país, mediante as condições oferecidas.

Mais convencido está o autarca de Sátão, Alexandre Vaz (PSD), que vai solicitar a entrada na Águas do Douro e Paiva, ainda que continue "a pugnar pela barragem". O JN não conseguiu colher uma reação do edil de Nelas, Joaquim Amaral