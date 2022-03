Carro em chamas corta A25 em Vouzela  

A A25 esteve cortada ao trânsito, ao início da tarde desta terça-feira, junto do nó de Cambra, em Vouzela, no sentido Aveiro - Viseu, devido a um incêndio num automóvel, que não causou feridos. O veículo ardeu por completo.

Segundo fonte dos Bombeiros de Vouzela, na viatura seguiam cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, residentes na zona de Espinho.

O alerta foi dado cerca das 13 horas. Cerca de 15 minutos mais tarde, os bombeiros solicitaram o encerramento da autoestrada, no sentido Aveiro - Viseu, para procederem ao combate às chamas e à limpeza da via. O fogo provocou um derrame de óleo e combustível na via. A A25 voltou a reabrir cerca das 15 horas.

No local estiveram os bombeiros de Vouzela e a Ascendi, a concessionária da autoestrada, com 13 operacionais, com o apoio de três viaturas.