Despiste de camião em Vouzela corta A25

O despiste de um veículo pesado que transportava aves obrigou, na manhã desta segunda-feira, ao corte da autoestrada A25 na zona de Confulcos, Vouzela. O alerta para a situação ocorreu às 8.44 horas e a via mantém-se interdita no sentido Aveiro/Viseu.

De acordo com fonte do socorro, após o despiste, o camião tombou e as operações para repor a normalidade ainda decorrem.

As duas pessoas que seguiam no camião sofreram ferimentos. Uma das vítimas foi transportada ao hospital de Viseu com ferimentos ligeiros e o estado da outra ainda está a ser avaliado, acrescentou a mesma fonte.

PUB

No socorro estão envolvidos cinco veículos e 12 operacionais, entre bombeiros, elementos da concessionária Ascendi e GNR.

O trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 333.3.