Canil municipal vai ter novas instalações

Vouzela vai ter um Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais abandonados. A valência vai ser criada na zona Industrial do Monte Cavalo, na vila, permitindo acabar de vez com instalações provisórias nos estaleiros municipais que há alguns anos serviam para acolher cães e gatos que eram encontrados nas ruas sem dono.

O projeto vem responder a uma obrigação legal, que obriga os municípios a ter uma estrutura do género, sendo que para tal foi fundamental a aprovação de uma candidatura apresentada pelo município. O canil/gatil vai custar 80 mil euros. As obras de construção deverão arrancar dentro de dois meses. Prevê-se que a meio do próximo ano a valência já esteja em funcionamento.

