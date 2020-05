Reservas naturais de Vouzela foram requalificadas e já recebem turistas

Hoje às 17:33 Facebook

A Reserva de Loendros de Cambarinho e a Lapa da Meruge, em Vouzela, foram alvo de requalificação e têm recebido várias centenas de turistas e curiosos, sobretudo aos fins de semana.

Os dois espaços, arrasados pelos incêndios de 2017, foram requalificados recentemente pela Câmara, num investimento superior a 300 mil euros.

De acordo com o presidente da autarquia, Rui Ladeira, a Reserva de Loendros ganhou novos passadiços, que permitem ver com mais detalhe a espécie que atinge o auge da floração em maio e que é um ícone no concelho. Já na Lapa da Meruge, que fica no alto da Serra do Caramulo, também foi feita uma limpeza e criado um corredor.

