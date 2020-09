Trabalhador morre atingido por tampa de saneamento em Vouzela 

Sandra Ferreira Hoje às 14:36 Facebook

Um engenheiro da Câmara de São Pedro do Sul, com 55 anos, morreu esta terça-feira, num acidente de trabalho, ao ser atingido com uma tampa de saneamento na zona da obra de requalificação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Valgode, no concelho de Vouzela.

Ao JN, o presidente da Câmara de S. Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, explicou que o engenheiro era o encarregado da obra, partilhada entre os municípios de Vouzela e S. Pedro do Sul, que se encontra em fase de testes.

"O trabalhador estava junto a umas condutas, a verificar as pressões, quando se deu um rebentamento. Uma tampa de saneamento foi projetada e atingiu-o nas costas", relatou o autarca.

"A vítima sofreu várias paragens cardiorrespiratórias que em dado momento foram revertidas, mas acabou por falecer", lamentou o comandante dos Bombeiros voluntários de Vouzela, Joaquim Tavares.

O helicóptero do INEM foi deslocado para o local, mas não chegou a atuar.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viseu.