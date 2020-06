Vouzela: Zela Ultra Marathon adiada para 2021

Hoje às 17:06 Facebook

A Zela Ultra Marathon, em Vouzela, foi adiada para 2021. A prova de corrida estava marcada para 4 de julho.

A organização decidiu cancelar a edição deste ano por ainda não estarem reunidas todas as condições de segurança para a prática da modalidade. O diretor da prova, Sérgio Tavares, diz que as autoridades não estão abertas à realização deste tipo de provas: "O evento estava previsto inicialmente para abril. Adiámos para julho, com a esperança de que corresse bem, mas as autoridades ainda não estão plenamente abertas para a realização de certos eventos. É um pouco incompreensível para nós que se realizem outros eventos bem mais perigosos em espaços fechados, mas não podemos fazer mais nada a não ser manter a data para o próximo ano e começar a trabalhar".

A prova regressa em 2021, com algumas novidades que já estavam previstas para a edição deste ano. Sérgio Tavares diz que a Zela Ultra Marathon tinha sido prolongado para dois dias, "de modo a incorporar outro tipo de desafios, nomeadamente a corrida vertical e também uma componente mais social e local, que será o Kids Race, para juntar os mais novos na atividade física de montanha".

