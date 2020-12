Alemanha regista mais de 16 mil contágios em 24 horas

JN/Agências Hoje às 09:25 Facebook

A Alemanha registou 16.643 novos contágios do novo coronavírus e 226 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Kock.

O número de novos contágios é similar ao que foi registado na semana passada: 16.362 casos e 188 óbitos na última segunda-feira.

Geralmente os números registados de novos casos de covid-19 no princípio de cada semana são mais baixos, porque, entre outras razões, aos fins de semana são realizados menos testes.

O número de casos positivos no país, desde o início da pandemia, ascende a 1.510.652, registando-se 26.275 mortes.

De acordo com o Instituto Robert Kock (RKI), 1.115.400 pacientes conseguiram recuperar da doença.

O valor máximo de infeções ocorreu na sexta-feira passada, com 22.777 novos positivos, entre os quais 3.500 casos no estado de Baden-Wurttemberg, que não tinha fornecido dados relativos ao dia anterior.

O número máximo de mortes em 24 horas registou-se na quinta-feira passada: 952 óbitos.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situava-se nos 197,1 casos por cada 100 mil habitantes, contra 176,4 na segunda-feira passada, tendo a última semana somado 163.912 infeções.

O número de doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos ascendia no domingo a 5.022, mais 83 casos do que no dia anterior.

Destes, 2.639 recebem respiração assistida, de acordo com dados divulgados pela Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência (DIVI).

O fator de reprodução (R) que toma em linha de conta as infeções num intervalo respeitante aos sete dias e que reflete a evolução dos contágios dos últimos oito a 16 dias situa-se no conjunto do país em 1,04, o que significa que cada 100 infetados contagiam em média 104 pessoas.