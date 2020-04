Alemanha regista quase 100 mil casos curados

JN/Agências Hoje às 09:59 Facebook

A Alemanha contabiliza 99400 pessoas curadas da Covid-19, mais 4200 casos comparando com terça-feira, e 4879 mortos, mais 281, de acordo com os números oficiais.

O Instituto Robert Koch informa que há 145694 casos de Covid-19, um aumento de 2237 em relação a terça-feira

A Baviera, o maior estado federado do país, continua a ser o mais afetado, calculando um total de 38814 casos e 1424 óbitos.

Por causa da pandemia de Covid-19, a região cancelou a famosa Oktobertfest de Munique, que deveria realizar-se de 19 de setembro a 4 de outubro, com mais de 6 milhões de visitantes esperados.

Também a maratona de Berlim foi cancelada. A capital decretou o uso obrigatório de máscara de proteção ou similar nos transportes públicos, já a partir do dia 27 de abril. A mesma medida foi anunciada também em vários outros pontos do país.

A partir de 4 de maio, os museus de Berlim vão poder, no entanto, reabrir, de acordo com um anúncio feito na terça-feira. Vão também voltar a funcionar as bibliotecas, respeitando medidas de segurança especiais, e atos religiosos ou eventos ao ar livre até o máximo de 50 pessoas.