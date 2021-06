Brasil regista nova estirpe identificada no Rio de Janeiro

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

O Brasil anunciou a descoberta de uma nova estirpe de coronavírus originária da B.1.1.28, em Porto Real, cidade localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Nomeada como P.5, a linhagem foi identificada pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e tem a mesma estrutura da estirpe original do SARS-CoV-2, mas sofre mutações da proteína spike, como é conhecida a coroa do vírus que se liga à célula.

A descoberta ocorreu graças à monitorização genómica da Rede Corona-Ômica-RJ.

O estudo faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Laboratório Central Noel Nutels, da Fiocruz, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Investigadores do Rio de Janeiro e de São Paulo envolvidos na monitorização genómica do coronavírus já contabilizam 25 casos da estirpe P5 espalhados pelos dois estados.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 504.715 vítimas mortais e mais de 18 milhões de casos confirmados de covid-19.