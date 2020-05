Brasil totaliza mais de nove mil mortos e 13 mil casos d covid-19

Hoje às 01:48 Facebook

O Brasil registou 610 mortes e 9.888 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 9.146 óbitos e 135.106 casos confirmados, informou hoje o Ministério da Saúde.

Este é o terceiro dia consecutivo em que o país sul-americano atingiu a barreira das 600 vítimas mortais.

De acordo com o Ministério da Saúde, 227 destes 610 óbitos ocorreram nos últimos três dias, mas foram contabilizados nesta quinta-feira.

O aumento no número de mortes no Brasil foi de 7%, passando de 8.536 na quarta-feira para 9.146 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 7,8%, passando 125.218 para 135.106 casos confirmados.

A taxa de letalidade da doença no país mantém-se hoje nos 6,8%, estando ainda a ser investigada uma eventual ligação de 1.782 mortes com a covid-19.

O executivo brasileiro deu ainda conta da recuperação de 55.350 doentes, sendo que 70.610 mantêm-se sob acompanhamento.

São Paulo continua a ser o estado que concentra o maior número de casos, contabilizando oficialmente 3.206 mortos e 39.928 infetados.

Seguem-se Rio de Janeiro, com 1.394 óbitos e 14.156 infetados, Ceará, com 903 mortes e 13.888 infetados, Pernambuco, com 845 vítimas mortais e 10.824 casos, e Amazonas, que totaliza 806 óbitos e 10.099 pessoas diagnosticadas com covid-19.

No lado oposto estão os estados do Mato Grosso do Sul, com 10 óbitos e 311 casos confirmados, e Mato Grosso, com 13 mortos e 417 infetados.

O Governo brasileiro anunciou que chegaram ao Brasil, na noite de quarta-feira, 4,3 milhões de máscaras cirúrgicas para proteção de profissionais de saúde que fazem o atendimento a pacientes com covid-19 na rede pública de saúde.

Este é o primeiro lote de um total de 240 milhões de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde no último mês, com um investimento de 694,3 milhões de reais (109,8 milhões de euros).

O material será distribuído nos próximos dias por todo o país.

O Ministério de Minas e Energia do Brasil informou na quinta-feira que mais de 800 trabalhadores da petrolífera estatal Petrobras testaram positivo para o novo coronavírus, entre funcionários da companhia e subcontratados, segundo a imprensa local. A estatal tem ainda 1.642 casos sob investigação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 267 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.