Casa com cadáver da noiva durante funeral

Um homem, na China, casou com o cadáver da própria noiva durante o funeral. A mulher morreu na sequência de um cancro.

O homem, de 35 anos, e identificado como sendo Xu Shinan, pretendia, com a cerimónia pouco comum, cumprir o último desejo da mulher que era casar. O cadáver de Yang Liu, com quem Xu namorou doze anos, estava rodeado de mais de 150 ramos de flores cor de rosa.

Ao lado do corpo da mulher, que estava com o vestido comprado para o casamento, Xu declarou os votos que emocionaram amigos e familiares. A cerimónia, de acordo com o "Daily Mail", teve lugar no passado sábado, na cidade de Dalian, na zona leste da China.

A mulher, que tinha 28 anos, morreu no passado dia 14 de outubro depois de, nos últimos cinco anos e meio, ter lutado contra um cancro da mama. O casal, que estava junto desde 2007, tinha-se conhecido na universidade

Em 2017, Yang teve melhorias significativas e os dois estavam a fazer planos para comprarem um casa e viverem juntos. Mas, no ano passado, a jovem teve uma recaída e regressou ao hospital em outubro.