Coreia do Sul: Mais de 5600 infetados e 438 novos casos em 24 horas

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram, esta quinta-feira, 438 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, elevando para 5666 o total de infetados no país, onde já morreram 35 pessoas com a doença Covid-19.

Os números divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul (KCDC) referem-se a todos os casos registados desde a meia-noite de terça-feira até às 00.00 horas de quarta-feira.

Durante este período foram registadas três novas mortes.

A cidade de Daegu, a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul, e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, centros do surto no país, registaram a grande maioria dos novos casos, 405 dos 438.

Esta região tem quase 90% (5200) de todas as infeções que ocorreram na Coreia do Sul, desde que o vírus foi detetado no país, em 20 de janeiro.

Cerca de 60% das infeções em todo o território sul-coreano estão ligadas à seita cristã Shincheonji, cuja sede é em Daegu, quarta maior cidade do país (cerca de 2,4 milhões de habitantes), onde foram realizadas várias missas no início de fevereiro.

As autoridades indicaram terem já testado quase todos os membros da Shincheonji.

O KCDC também apontou que dois terços das infeções registadas até agora no país ocorreram em locais fechados, que concentravam grandes grupos como igrejas, hospitais ou academias.

A Coreia do Sul é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo depois da China, e é também o país que regista mais novos casos da doença todos os dias.

As autoridades sul-coreanas fizeram já análises a 140775 pessoas, numa campanha que tem realizado entre dez mil e 15 mil testes diários nos últimos dias. Mais de 21 mil pessoas continuam em quarentena.

O Governo sul-coreano começou a classificar os novos infetados em quatro grupos, para diferenciar entre as condições clínicas mais e menos graves e, assim, dar prioridade à hospitalização dos casos mais graves.

Na quarta-feira, o Governo apresentou um orçamento extraordinário para combater os efeitos do novo coronavírus de 11,7 biliões de won (cerca de 8,8 mil milhões de euros). Este novo pacote orçamental deverá ser aprovado hoje pelo parlamento sul-coreano.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países, incluindo oito em Portugal.

Além dos 3012 mortos na China Continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".