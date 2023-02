Eurodeputado Andrea Cozzolino localizado e detido em Itália

JN/Agências Hoje às 21:51, atualizado às 23:37 Facebook

O eurodeputado Andrea Cozzolino foi detido esta sexta-feira numa clínica de Nápoles, no sul de Itália, no cumprimento de um mandado de captura europeu relacionado com o alegado esquema de subornos no Parlamento Europeu com o Qatar e Marrocos.

Agentes da Guarda Fiscal (polícia especializada em crimes fiscais) deslocaram-se à sua residência, no bairro napolitano de Vomero, mas não o localizaram, noticiou a imprensa local.

No entanto, o eurodeputado foi encontrado numa clínica onde estava a ser submetido a exames médicos, ainda segundo os 'media' italianos.

Cozzolino foi notificado da sua detenção e deverá ser transferido em breve para prisão preventiva, segundo noticiou a televisão pública RAI.

As autoridades belgas, por seu lado, procederam esta sexta-feira a uma busca na sua habitação no bairro de Ixelles, em Bruxelas, bem como no seu gabinete no Parlamento Europeu (PE).

Andrea Cozzolino, de 60 anos e antigo membro do Partido Comunista Italiano, iniciou a sua carreira na Europa em 2009, nas fileiras do Partido Democrata -- que lhe suspendeu a militância.

Na semana passada, o Parlamento Europeu retirou a imunidade parlamentar aos eurodeputados Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, suspeitos de envolvimento no esquema de subornos em troca de influência política no hemiciclo europeu, presumivelmente protagonizado pelo Qatar e por Marrocos.

O escândalo foi denunciado em dezembro passado e afetou, em primeiro lugar, a então vice-presidente daquele órgão europeu, a social-democrata grega Eva Kaili, detida em flagrante delito e indiciada desde o momento das revelações e detenções.

Também detido foi o ex-eurodeputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri, considerado o cabecilha do esquema de corrupção, mas este fez um acordo para colaborar com a investigação judicial belga como "arrependido", em troca de uma redução da sentença.

A mulher e a filha de Panzeri, Maria Colleoni e Silvia Panzeri, foram colocadas em prisão domiciliária em Milão, no norte de Itália, a 10 de dezembro, acusadas de estarem a par das ações do então eurodeputado, mas, a 26 de janeiro, a Justiça italiana libertou-as, depois de a Bélgica ter desistido de pedir a extradição de ambas.

Além de Panzeri e Kaili, a polícia belga deteve o namorado da política grega, o assessor parlamentar Francesco Giorgi, e o lobista e secretário-geral da organização não-governamental No Peace Without Justice (Não Há Paz Sem Justiça, em tradução livre), Niccolò Figa-Talamanca, este último libertado na semana passada.

Em Bruxelas, o eurodeputado belga Marc Tarabella foi detido esta sexta-feira para interrogatório, ao mesmo tempo que foram feitas novas buscas no âmbito do escândalo de corrupção 'Qatargate', anunciou a Procuradoria-geral belga.

Tarabella, a quem foi recentemente levantada a imunidade parlamentar, é suspeito de envolvimento no escândalo de corrupção e, segundo a imprensa belga, foi levado para interrogatório às 06:00 da manhã (05:00 em Lisboa), na qualidade de suspeito.

As buscas decorreram num cofre bancário em Liége (80 km a norte de Bruxelas), pertencente ao eurodeputado do grupo Socialistas & Democratas, e as instalações da Câmara Municipal de Anthisnes, a que Tarabella preside.

Tarabella foi denunciado por Panzeri como tendo recebido cerca de cem mil euros para 'suavizar' as suas posições em relação ao Qatar e à organização do Mundial de futebol em 2022.