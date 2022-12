Eva Kaili: a eurodeputada que foi estrela da TV está agora na prisão

Miguel Amorim Hoje às 20:47 Facebook

Sexta-feira passada, dia em que rebentou o escândalo do alegado lóbi ilegal no Parlamento Europeu a favor do Catar, a polícia encontrou malas com dinheiro na casa de Eva Kaili. Segundo relatos da Imprensa, a eurodeputada e vice-presidente do Parlamento (entretanto suspensa) tinha na sua posse "sacos de ingressos".

Figura de proa neste novelo policial, a mesma Kaili, em novembro, tinha surpreendido os colegas eurodeputados com um discurso a proclamar que o "Catar é líder nos direitos laborais". Aqui chegados, qual foi o percurso da bela grega, de 44 anos, que fez fama na televisão antes de entrar para a política?

Kaili estudou Arquitetura e Engenharia Civil na Universidade de Thessaloniki. Prosseguiu os estudos na Universidade de Pireu, onde tirou um mestrado em Artes, deixando por concluir um doutoramento em Política Económica Internacional. Ao longo do percurso como aluna, chegou a presidir à Associação de Estudantes.