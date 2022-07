Ex-ministro das Finanças candidato à sucessão de Boris Johnson

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak anunciou a candidatura para suceder a Boris Johnson como líder do Partido Conservador e, portanto, como chefe de governo.

Considerado um dos favoritos na corrida, Rishi Sunak, de 42 anos, lançou a campanha "Ready4Rishi" ("Pronto para Rishi") na rede social Twitter, que inclui um vídeo promocional e um slogan destacando a necessidade de "restaurar a confiança, reconstruir a economia e reunificar o país".

I"m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let"s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF - Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022

Boris Johnson anunciou na quinta-feira a renúncia como líder dos 'tories', mas permanece como primeiro-ministro até que os "conservadores" escolham o substituto.

Sunak foi, após o colega da Saúde, Sajid Javid, um dos primeiros membros do Executivo a anunciar a demissão, na segunda-feira, iniciando uma revolta que resultou na queda do primeiro-ministro.

De origem indiana e com carreira como analista financeiro e gestor de fundos de investimento, Sunak tornou-se numa figura de destaque durante o processo do Brexit.

Nas sondagens, é um dos mais reconhecidos e populares entre eleitores e militantes conservadores.

O calendário para a escolha de um novo líder do Partido Conservador só será decidido na próxima semana, após a eleição de uma nova direção do grupo, na segunda-feira.

A eleição do líder é feita em duas fases, começando por uma série de votações circunscrita ao grupo parlamentar para reduzir os candidatos a dois finalistas.

O vencedor é depois escolhido numa segunda fase pelo universo dos quase 200 mil militantes do Partido.

Embora as inscrições ainda não tenham sido abertas, pelo menos dois deputados já declararam interesse na eleição, nomeadamente a Procuradora-Geral, Suella Braverman, e os deputados Tom Tugendhat e Steve Baker.