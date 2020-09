Índia com 82 mil casos diários, ultrapassa os seis milhões no total

JN/Agências Hoje às 08:40 Facebook

A Índia registou mais 82170 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os seis milhões de infetados desde o início da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde indiano, o país tem agora 6.074.703 de casos confirmados de infeções desde o início da pandemia.

O crescimento de novas infeções é maior do que em qualquer outra parte do mundo, sendo que os especialistas esperam que o segundo país mais populoso do planeta se torne no mais atingido pela pandemia nas próximas semanas, ultrapassando os Estados Unidos, que acumulam 7.109.351 casos confirmados.

Mesmo com o aumento das infeções, a Índia tem o maior número de doentes recuperados do mundo. Mais de cinco milhões de pessoas recuperaram da covid-19 na Índia e a taxa de recuperação do país é de 82%, de acordo com o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou ainda 1039 mortes, elevando o total de óbitos para 95.542.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.