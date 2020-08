Índia regista novo recorde mundial de casos de covid-19 num só dia

JN/Agências Hoje às 09:14 Facebook

A Índia registou hoje 78761 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde mundial, anunciaram as autoridades de saúde.

O anterior recorde diário tinha sido estabelecido a 17 de julho pelos Estados Unidos, quando diagnosticaram 77.638 contágios, de acordo com dados compilados pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A Índia é o país com o maior número de novas infeções na semana passada (488.271), à frente dos Estados Unidos (293.419), que se aproximou hoje do limite de seis milhões de casos declarados oficialmente, Brasil (263.791), Colômbia (66.811) e Argentina (64.437).

O Ministério da Saúde indiano também anunciou 948 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 63.498.

Mais de 25 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo, mais da metade no continente americano, de acordo com uma contagem AFP.

No total, pelo menos 25 milhões de casos foram diagnosticados. Quase quatro em cada dez casos foram detetados nos Estados Unidos e no Brasil, de longe os dois países mais afetados, com 5.960.652 infetados (182.760 óbitos) e 3.846.153 contágios (120.262 mortes), respetivamente.

Em todo o mundo há a registar 842915 mortos causados pela covid-19, segundo a contagem da AFP a partir de fontes oficiais.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido, seguindo-se Itália, França e Espanha.

Já Portugal contabiliza 1.818 mortos em 57448 casos de infeção.

Em África, há mais de 29 mil mortos mortos confirmados em mais de 1,2 milhões de infetados em 55 países.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos.