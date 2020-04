Irão anuncia mais de 6 mil mortos

JN/Agências Hoje às 16:21 Facebook

O Irão registou 71 novas mortes nas últimas 24 horas devido à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, elevando o número total de mortos para 6028 no país, segundo dados oficiais.

"O número de mortes por esta doença ultrapassou os 6000 hoje", disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, durante a sua comunicação diária televisionada.

"Considerando que perdemos 71 de nossos concidadãos nas últimas 24 horas, um total de 6028 pessoas com Covid-19 morreram até ao momento", acrescentou.

Segundo o porta-voz, 983 novos casos foram detetados nas últimas 24 horas, elevando o número total de pessoas que contraíram a doença para 94.640, das quais mais de 75.100 se recuperaram após a hospitalização. Cerca de 2.976 ainda estão em estado crítico.

No estrangeiro, mas também dentro do país, alguns suspeitam que os números oficiais estejam em grande parte subestimados.

O ministro da Saúde iraniano, Said Namaki, criticou alguns iranianos por não levarem a sério a epidemia. "Vocês acham que a situação está normal", acusou o ministro num discurso na televisão.

"É verdade que tivemos resultados muito bons no auge da crise económica, que o número de mortes (diárias) caiu abaixo de 100 e que as hospitalizações atingiram um nível mínimo, mas isso não significa dizer que acabamos com o vírus", declarou, acrescentando que o Irão deve se preparar para uma "onda simultânea de Covid-19 e gripe" no outono e inverno.

O Irão, cuja economia foi estrangulada pelas sanções dos EUA e mais enfraquecida pelo vírus, autorizou uma reabertura gradual dos negócios desde 11 de abril e suspendeu as restrições às viagens internas que haviam sido implementadas para combater a propagação da doença de Covid-19.

Escolas, universidades, mesquitas, santuários xiitas, cinemas, estádios e outros locais de encontro permaneceram fechados em todo o país, que vive desde sábado o Ramadão, o mês do sagrado jejum muçulmano.

Segundo Namaki, o seu ministério está a desenvolver um protocolo para a retomada das orações em grupo, especialmente as de sexta-feira, em cidades que receberão a luz verde das autoridades, mas não especificou quais.