Itália regista mais de três mil casos e supera 31 milhões de vacinas administradas

A Itália registou 116 mortes e 3224 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, informou esta terça-feira o ministério da Saúde, numa altura em que a campanha de vacinação no país ultrapassou as 31 milhões de doses administradas.

De um total de 268.145 infetados pelo coronavírus, a maioria recupera em casa com sintomas ligeiros ou sem sintomas, enquanto 9.880 pessoas permanecem hospitalizadas, menos 452 face a segunda-feira. Entre elas, 1.323 estão nos cuidados intensivos, menos 59 que na véspera.

Com estes números, e desde o início da emergência sanitária em Itália, em fevereiro de 2020, o país transalpino regista 4.197.892 casos totais de infetados, com 125.501 mortes.

No âmbito da campanha de vacinação, 10.511.111 pessoas já receberam as duas doses da vacina (17,74% da população italiana), tendo já sido administradas, no total, 31.549.071 doses do medicamento.

O Governo italiano continua a atenuar as atuais restrições face à redução dos contágios e ao avanço da campanha de vacinação.

A Itália vai abolir, a partir de julho, a proibição de despedimento por motivos económicos para as empresas da indústria e construção, uma iniciativa que hoje motivou discussões entre os sindicatos e as organizações patronais.

Os agentes sociais e o executivo debatem, desde há vários meses, o fim da proibição de despedimentos por motivos económicos durante a pandemia, em vigor desde março de 2020, com os empresários a pedirem que termine de imediato, e os sindicatos a defender a manutenção da medida por mais alguns meses, para evitar uma "sangria" no mercado laboral.

Todas as regiões italianas estão catalogadas desde segunda-feira como "zonas amarelas" ou de baixo risco, num indício de um regresso do país a uma "normalidade" que não se registava há mais de um ano, quando se converteu no país europeu com a situação pandémica mais grave.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.