Mario Draghi e a Itália testam os regimes parlamentares da Europa

Se se lhe descontar o tempo em que permanecerá em funções interinamente, até às eleições antecipadas para 25 de setembro próximo e à instalação do novo Governo, Mario Draghi, que acaba de renunciar ao cargo de primeiro-ministro de Itália, não fez, afinal, nada que o distinga da duração ponderada dos 44 pares que o precederam nos 69 governos da história republicana da Itália.

"Super Mario" manteve-se 508 dias no cargo e até superou em seis dias a longevidade média dos presidentes do "Consiglio dei Ministri". Seria só a evidência estatística de mais uma efémera legislatura da longa tradição dos cenáculos romanos se, desta vez, não lhe se lhe temesse o efeito dominó da crise política que favorece todas as derivas e extremismos, da própria "bota", cardada pelos Fratelli d"Italia, a toda a Europa, que ressuscita velhos fantasmas.

Nesta ronda nada exaustiva pelas crises e instabilidades políticas na União Europeia, o eletrochoque italiano da última semana só veio relembrar a regra vigente: entre os 27 governos dos países que compõem o reino de Bruxelas, apenas cinco dispõem de maioria absoluta. Deste quinteto fazem parte Portugal (socialista), a Grécia (centro-direita), Malta (centro-esquerda), a Polónia (direita nacionalista) e a Hungria, de Viktor Orban, que não é propriamente um defensor dos ideais de Jean Monnet ou dos desígnios fundadores do Tratado de Roma (1958), que fizeram a força unificadora da Europa.