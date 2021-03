 Médico queria ir a julgamento via Zoom durante cirurgia

Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Scott Green, cirurgião plástico californiano, nos EUA, participou num julgamento sobre um incidente de trânsito, via Zoom, na quinta-feira, enquanto operava um paciente. Apesar de Green garantir que podia prosseguir com a audiência, o juiz adiou o julgamento dizendo que a situação não era "apropriada".

"Está disponível para o julgamento? Parece que está num bloco operatório", questionou um oficial da justiça antes da entrada do juiz. Scott ​​​​​​​Green, vestido com o equipamento de proteção próprio das cirurgias e ao som dos "beeps" dos monitores, garantiu que estava apto.

O juiz, Gary Link, após entrar na audiência que foi transmitida no YouTube, também tinha dúvidas: "A menos que eu esteja a ver mal, estou perante um réu que está no meio de uma sala de cirurgia. Correto?". O médico confirmou as suspeitas do juiz, mas garantiu estar na presença de outro cirurgião que estava a operar com ele.

Desconfortável com o cenário e sublinhando que em causa estava o bem-estar de um paciente, Gary Link adiou o julgamento. "Não acho que seja apropriado. Vou propor uma data diferente - uma em que o senhor não esteja ativamente envolvido a atender as necessidades dos seus pacientes", afirmou o juiz.

Segundo a BBC, uma radiotelevisão britânica, o Conselho Médico da Califórnia disse, em comunicado, que vai investigar a situação e que "espera que os médicos sigam o padrão de atendimento ao tratar dos seus pacientes".