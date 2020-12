México ultrapassa 120 mil mortos de covid-19

JN/Agências Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O México ultrapassou os 120 mil mortos por covid-19 desde o início da pandemia, após registar 816 óbitos em 24 horas.

No balanço diário de quarta-feira, as autoridades anunciaram mais 12.511 infetados com o novo coronavírus.

Com estes números, o país elevou o total de óbitos para 120.311 e de casos para 1.350.079.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Além disso, o México regista mais de mil mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 17.º país com mais óbitos em proporção à sua população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final