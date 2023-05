Militares ucranianos confirmam fuga de brigada russa de Bakhmut

JN/Agências Hoje às 08:38 Facebook

As forças armadas ucranianas confirmaram, na terça-feira à noite, na rede social Telegram, que uma das brigadas russas que tentava tomar o controlo da cidade de Bakhmut deixou as suas posições, abandonando 500 soldados mortos.

"É oficial. As informações de Prigozhin [líder do grupo de mercenários Wagner] sobre a fuga da 72.ª brigada das forças armadas russas e os cerca de 500 cadáveres que os russos deixaram são verdadeiras", diz a mensagem publicada na conta oficial da terceira brigada de assalto ucraniana.

Num dos vídeos sobre a situação na linha da frente, Prigozhin já tinha acusado a 72.ª brigada do exército russo de abandonar as suas posições depois de perder "três quilómetros quadrados" numa área estratégica, na qual os russos perderam 500 homens. "Agarraram nas coisas e simplesmente fugiram", disse Prigozhin.

As declarações do oligarca russo e patrão do grupo Wagner, cujos combatentes foram contratados para lutar em Bakhmut, foram difundidas na mesma altura em que decorria em Moscovo o tradicional desfile de 9 de maio (Dia da Vitória), que assinala a capitulação da Alemanha nazi, em 1945.

Na terça-feira à noite, na mensagem divulgada no Telegram, a terceira brigada do exército ucraniano disse ter eliminado 64 combatentes russos e ferido outros 87, em dois dias, no sudeste de Bakhmut, onde as forças ucranianas continuam a defender parte da cidade.

"Entre as vítimas russas estão mercenários do grupo Wagner", diz a nota da brigada ucraniana, que também relata a captura de cinco prisioneiros de guerra russos e a destruição de equipamentos militares russos.

A Rússia lançou a sua ofensiva contra Bakhmut em agosto do ano passado. Apesar de controlar a maior parte do território desta região, as forças russas ainda não conseguiram expulsar completamente os ucranianos desta pequena cidade, onde investiram consideráveis recursos técnicos e humanos.

A Ucrânia também sofreu baixas significativas na defesa de Bakhmut. Kiev justifica a sua insistência em defender as últimas posições na cidade com o facto de quererem desgastar as tropas russas e impedi-las de lançar ações ofensivas noutros segmentos da frente de combate.