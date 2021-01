Pelo menos 57 mortos nos raides de Israel na Síria

JN Hoje às 15:48 Facebook

O Israel bombardeou o leste da Síria, na quarta-feira passada, e matou pelo menos 57 pessoas. É o ataque mais mortífero desde o iníco da guerra na Síria, em 2011, diz o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Os ataques aéreos noturnos aconteceram numa fase em que os conflitos estão mais intensos entre os dois países e na reta final do governo de Donald Trump. A cidade de Deir ez-Zor e Abu Camal foram bombardeadas e, para além do número de mortes, as consequências ainda estão a ser verificadas.

Pelo menos 57 pessoas das forças armadas e soldados aliados do Irão morreram. 14 pertenciam ao regime sírio, 16 eram militares iraquianos e 11 membros da brigada Fatimid, pró-Irão, do Afeganistão. A nacionalidade das outras 16 pessoas que perderam a vida continua ainda por identificar.

"Este é o maior número de mortos nos raides israelitas na Síria", disse Rami Abdul Rahman, responsável do Observatório Sírio, ao jornal "The Guardian". O porta-voz do exército israelita não quis prestar quaisquer declarações.

Dias antes do ataque, a brigada afegã transportou algumas armas vindas do Iraque, que foram armazenadas no local onde ocorreu posteriormente o ataque. Acredita-se que objetivo era destruir armas e postos militares.

Aviv Kochavi, general das Forças Armadas de Israel, salienta que em 2020 restringiram a presença militar iraniana na Síria, atingindo 500 alvos sírios, revela a "Folha de S.Paulo".

Os membros do OSDH alertaram que os ataques de Israel poderiam aumentar nos últimos dias, uma vez que o mandato de presidência de Trump está a chegar ao fim.

"Nos dias da morte do governo de Trump, Netanyahu está a tentar fazer o máximo de estragos possíveis na Síria, antes de Biden tomar posse", afirma Nicholas Heras, do Instituto de Estudos de Guerra, em Washington D.C.

É o quarto ataque em duas semanas e aconteceu horas depois de Benny Gantz, ministro da defesa israelita, afirmar que "Israel continuará a agir contra aqueles que desafiam o país".

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel e apoiante de Trump, tem vindo a adotar uma postura mais agressiva, a partir do momento em que a passagem do poder se está a aproximar.

Há 10 anos que a Síria tem sido palco de vários ataques aéreos por parte de Israel. A guerra civil já matou mais de 387 mil pessoas.