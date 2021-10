 Polícia impede linchamento de cadastrado suspeito do rapto e morte de menino

Augusto Correia Hoje às 11:52 Facebook

Um cadastrado, condenado por agressão sexual e homicídio, foi detido pela presumível autoria do rapto de um menino de nove anos, que morreu à porta de casa do suspeito, em Espanha. Povo quis fazer justiça pelas próprias mãos.

Povo de Lardero andava inquieto coma presença de um cadastrado na localidade. O homem, de 54 anos, condenado por crimes sexuais e homicídio, tinha saído da prisão em 2020 e pairava como uma nuvem negra na cabeça dos moradores.

Ontem, os receios do povo materializaram-se no pior pesadelo de um mãe. A mulher alertou o 112, cerca das 20.25 horas de quinta-feira para o desaparecimento do filho quando estava a brincar num parque junto ao colégio de Villa Patro, em Lardero, na província autónoma de La Rioja, em Espanha.

Conta o jornal espanhol "El Pais" que várias testemunhas asseguram que o menor foi iludido para acompanhar um homem, seduzido a seguir o raptor. Em minutos chegaram ao local elementos da Guardia Civil e da Polícia Local espanholas, que encontraram o menor "em estado muito grave" à entrada da casa do suspeito. Identificado como Francisco Javier, o cadastrado estava junto ao menino quando a polícia chegou.

Os serviços de emergência tentaram reanimar o menino mas não conseguiram reverter a situação e limitaram-se a confirmar o óbito. O suspeito, detido pela polícia, foi identificado como Francisco Javier. Tem 54 anos, saiu da cadeia em 2020 depois de cumprir mais de 20 anos de uma pena de 30 a que havia sido condenado em 1998 pela morte de uma agente imobiliária. Antes já tinha sido condenado por importunação sexual.

Povo queria linchar suspeito de raptar e matar menino em Lardero Foto: EPA/Raquel Manzanares

Francisco estava atravessado na alma das pessoas de Laredo, que desataram o nó na garganta na cara da polícia. "Chamavam-nos louco e vinham apenas dois, mas agora, depois de morrer uma criança, vêm todos para proteger o assassino", disse uma moradora.

Eram cerca de 200, conta a agência de notícias espanhola EFE, as pessoas indignadas. Moradores revoltados pela tragédia que antecipavam. Acusaram a polícia de estar a proteger um assassino e de nada ter feito perante os receios comunicados antes.

Queriam "linchá-lo" e geraram-se momentos de tensão entre moradores e a polícia, quando as autoridades se preparavam para deter o suspeito, que se refugiou na garagem da casa. O cadastrado foi transferido para os calabouços da Guardia Civil de Logroño.

Francisco Javier, detido como presumível autor da morte do menino, de nove anos, conta com duas condenações anteriores. A primeira em 1993, de sete anos de cadeira por agressão sexual.

Cinco anos depois, já em liberdade, enganou uma agente imobiliária, fazendo-se passar por um cliente interessado na compra de um apartamento e atacou a mulher durante a visita à habitação.

Foi condenado a 30 anos de prisão, em 198, acusado de traição e agressão sexual. Segundo a sentença, Francisco Javier empurrou a mulher para a cama e atirou-se para cima dela, causando-lhe várias feridas com uma arma branca. Um dos golpes atingiu o coração da vítima, que morreu no local.