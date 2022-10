Português matou mulher a tiro na Suíça

JN/Agências Hoje às 16:14 Facebook

Um homem português matou a mulher a tiro, na Suíça. A vítima, de nacionalidade portuguesa, ainda foi assistida no local mas não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher portuguesa, de 60 anos, foi assassinada a tiro pelo companheiro, também português, no sábado ao início da tarde na localidade de Vevey, no cantão Suíço de Vaud. Segundo a polícia local, o alerta para o crime chegou às autoridades cerca das 15 horas de sábado (14 em Portugal continental).

De acordo com um comunicado da polícia cantonal de Vaud, o presumível autor dos disparos fatais é um homem de nacionalidade portuguesa, com 57 anos, companheiro da vítima. "O procurador de serviço, que visitou o local da tragédia, abriu uma investigação criminal e confiou as investigações à polícia de segurança para determinar as circunstâncias exatas e as causas desta tragédia", adiantou a polícia de Vaud, em comunicado.

A vítima foi assistida no local. Apesar das manobras de reanimação, a mulher não resistiu aos ferimentos e foi declarada como morta no local.

O incidente mobilizou patrulhas da Polícia da Riviera (ASR), da Guarda, apoiada por uma brigada canina, e da polícia de segurança. Foi ainda destacada uma ambulância e uma equipa de apoio de emergência (ESU).