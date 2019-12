Português na Suíça "enlouquece" vizinhos com iluminações de Natal

Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

António Mestre gosta de decorar a sua casa para o Natal mas desta vez os vizinhos dizem que o português de 58 anos foi longe demais.

"O piscar das luzes há já mais de um mês está a enlouquecer-nos", diz um vizinho do português na cidade de Zofingen. Outros falam de "poluição visual", enquanto que o senhorio de António Mestre já lhe pediu para apagar as iluminações natalícias mais cedo.

Entrevistado pela televisão suíça Télé M1, Mestre afirma que nada no seu contrato de arrendamento proíbe a instalação das decorações natalícias e recorda que "há mais de 20 anos que instala as luzes sem problemas".





Ler mais no Bom Dia