Produtor do jogo "Game of Thrones" foi morto por envenenamento

O magnata dos vídeojogos chinês e produtor de cinema Lin Qi morreu no passado dia de Natal. A polícia de Xangai confirmou, esta segunda-feira, que foi morto por envenenamento.

O responsável pelo jogo de estratégia "Game of Thrones: Winter Is Coming", Lin Qi, tinha 39 anos. Começou a sentir-se mal já a 16 de dezembro, vindo a falecer dias depois, a 25 de dezembro, desconhecendo-se na altura a causa da morte.

As autoridades de Xangai revelam agora que morte terá sido premeditada e que o único suspeito de ter envenenado o magnata já está detido. O arguido é apenas identificado pela polícia pelo apelido de Xu, o que levou os meios de comunicação do país a avançar a possibilidade de tratar-se de Xu Yao, o responsável pelo departamento de produção cinematográfica da empresa fundada por Lin Qi em 2009, a Yoozoo.

Segundo a imprensa do país, Xu Yao e Lin Qi mantinham uma disputa laboral. A imprensa local especula que terá sido envenenado através de uma bebida fermentada chinesa.

Já de acordo com a revista "China Economic Weekly", Lin foi envenenado através de medicamentos, na sequência de uma contenda que o levou a decidir cortar o salário a Xu, numa tentativa de o forçar a sair da empresa.

O anúncio da morte de Lin pela Yoozoo na rede social Weibo atraiu milhares de comentários, a maioria a expressar condolências, e foi visto mais de 290 milhões de vezes.

Lin Qi era tido como uma estrela em crescimento e a sua empresa foi uma das primeiras na de videojogos na China a internacionalizar-se. A Yoozoo conta vários sucessos no mercado interno e, internacionalmente, é sobretudo conhecida pelo desenvolvimento do jogo multiplataforma "Game of Thrones: Winter Is Coming", inspirado na série de época da HBO. Mais recentemente, passou a dedicar-se também à produção audiovisual.

Ainda em setembro passado, tinha assinado uma parceria com Rian Craig Johnson (realizador do filme "A Guerra das Estrelas: o Último Jedi") e a produtora Plan B de Brad Pitt para a produção executiva de uma série de ficção científica chinesa para a plataforma Netflix, adaptando a trilogia "Three Body Problem" de Liu Cixin, explica o "Straits Times".

Lin Qi tinha uma riqueza estimada em 850 milhões de euros, de acordo com a Hurun China Rich List, ranking das maiores fortunas chinesas.