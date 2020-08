Reino Unido impõe quarentena para chegadas da Suíça, República Checa e Jamaica

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

O governo britânico vai passar a exigir que os passageiros da Suíça, República Checa e Jamaica cumpram uma quarentena de 14 dias na chegada a Inglaterra, países que até agora estavam isentos da medida. O Reino Unido regista esta quinta-feira mais 1522 infeções e mais 12 mortes.

"Os dados mostram que precisamos remover a República Checa, Jamaica e a Suíça de nossa lista de corredores de viagem para manter as taxas de infeção baixas. Se chegar ao Reino Unido após as 4 horas de sábado desses destinos, vai precisar se isolar durante 14 dias", anunciou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, na rede social Twitter.

Pelo contrário, Cuba vai passar a estar na lista dos países isentos da obrigação de quarentena na chegada ao Reino Unido.

"A decisão de adicionar ou remover um país é feita cuidadosamente após investigação do Centro de Biossegurança Comum. Um indicador principal é o de 20 casos por 100 mil em sete dias, mas é tomado em consideração uma ampla gama de fatores, incluindo nível, taxa e velocidade de mudança em casos confirmados", justificou.

A Suíça já tinha sido excluída na semana passada pela Escócia, que tem autonomia sobre este tipo de decisões, tal como as outras nações do Reino Unido, País de Gales e Irlanda do Norte.

Na semana passada a revisão do governo à obrigação de quarentena na chegada do estrangeiro ao Reino Unido beneficiou Portugal, mas removeu da lista dos países isentos Croácia, Áustria e a ilha de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas.

A lista de "corredores aéreos" para assim para menos de 70, tendo sido excluídos desde julho França, Países Baixos, Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba, e anteriormente com Bélgica, Andorra, Bahamas, Espanha e Luxemburgo.

Estónia, Letónia, Eslováquia, Eslovénia, o arquipélago de São Vicente e Granadinas, Brunei e Malásia foram adicionados nas semanas anteriores.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira, desde o início da pandemia foram identificados por teste 330 368 casos de infeção no Reino Unido e 41 477 mortes de pessoas 28 dias após um teste positivo.